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  4. Kocaeli'de korkunç olay! ATM'den para çekerken öldürüldü... Mahalle ayağa kalktı

Kocaeli'de korkunç olay! ATM'den para çekerken öldürüldü... Mahalle ayağa kalktı

06.01.2025 15:29
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşanan korkunç olayda Maksut Beytaş, ATM'den para çektiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Beytaş olay yerinde hayatını kaybederken, mahalle sakinleri sokağa döküldü. Ekipler her yerde katili arıyor.

Kocaeli'de korkunç olay! ATM'den para çekerken öldürüldü... Mahalle ayağa kalktı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda duyulan silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı.

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ATM'DEN PARA ÇEKERKEN SİLAHLA VURULDU

Cadde üzerinde ATM’den para çeken 56 yaşındaki Maksut Beytaş, o esnada silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yanına gelen şahıs tarafından silahla vurulan adam, saldırı sonrasında hayatını kaybetti.

POLİS HER YERDE KATİLİ ARIYOR

Polis 56 yaşındaki adamı vurarak ölümüne sebep olan saldırganın bulunması için çalışma başlattı.

(AA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli ATM
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