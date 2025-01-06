Kocaeli'de korkunç olay! ATM'den para çekerken öldürüldü... Mahalle ayağa kalktı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda duyulan silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı.
Cadde üzerinde ATM’den para çeken 56 yaşındaki Maksut Beytaş, o esnada silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yanına gelen şahıs tarafından silahla vurulan adam, saldırı sonrasında hayatını kaybetti.
Polis 56 yaşındaki adamı vurarak ölümüne sebep olan saldırganın bulunması için çalışma başlattı.
(AA)
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