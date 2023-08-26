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Kocaeli'de korkunç olay! Kadını sokak ortasında öldürdü, ardından intihar etti

26.08.2023 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Cadde ortasında motosikletli şüpheli tarafından başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise aynı tabancayla intihar etti.

Kocaeli'de korkunç olay! Kadını sokak ortasında öldürdü, ardından intihar etti

Olay, İstasyon Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Çınar isimli kadın cadde üzerinde yürüdüğü sırada, motosikletli S.Ş. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan art arda çıkan kurşunların, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Yıldız Çınar kanlar içinde yerde kaldı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Çınar, olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çınar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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PARKTA İNTİHAR ETTİ

Olay yerinden motosikletiyle kaçan şüpheli S.Ş, ilçedeki bir parkta aynı silahla intihar etti. S.Ş'nin cenazesi, Kocaeli Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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Çevredeki bir evin camına da merminin isabet ettiği olayla ilgili, polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. (AA-İHA)

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