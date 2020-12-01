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Kocaeli’de korkunç olay! Kafasına aldığı darbe yüzünden hayatını kaybetti

01.12.2020 02:19 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de korkunç olay! Kafasına aldığı darbe yüzünden hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, belirlenemeyen bir cisimle kafasından aldığı darbeyle ağır şekilde yaralanan vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere, olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki evde yaşayan Okan Yalın (35) ile kimliği belirsiz şahıslar arasında sokak ortasında, henüz öğrenilemeyen bir sebeple kavga çıktı.

Çıkan kavgada Okan Yalın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darp edildi. Kafasından, henüz belirlenemeyen bir cisimle aldığı darbeyle ağır yaralanan Yalın yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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HASTANEYE KALDIRILAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Okan Yalın, İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Okan Yalın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yalın’ın cenazesi daha sonra otopsi incelemesi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, olayın meydana geldiği sokağın giriş ve çıkışlarını emniyet şeridi ile kapattı. Polis ekipleri tarafından alınan geniş çaplı güvenlik önlemlerinin ardından sokakta inceleme başlatıldı. Olay yeri inceleme, polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı olay yerinde yaklaşık yarım saat süren incelemelerde bulundu. Polis ekipleri Okan Yalın’ın ölümüne sebep olan kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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