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Kocaeli'de korkunç olay! Karı-koca yarım saat arayla bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 18:16 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde karı koca yarım saat arayla kimliği belirsiz saldırganlar tarafından bıçaklandı.

Kocaeli'de korkunç olay! Karı-koca yarım saat arayla bıçaklandı

Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda B. (25) isimli genç caddede henüz öğrenilemeyen bir sebeple kimliği belirlenemeyen 3 kişinin saldırısına uğradı.

FATURA ÖDEME MERKEZİNE SIĞINDI

Şahıslar tarafından kalçasından 2 kez bıçaklanan Arda B., şahısların elinden kurtularak cadde üzerinde bulunan bir fatura ödeme merkezine sığındı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırganlar bir ticari taksi ile kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Arda B., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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YARIM SAAT SONRA EŞİ DE BIÇAKLANDI

Polis ekipleri Arda B.’yi bıçaklayan 3 şahsın yakalanması için çalışma başlatırken yaşanan olaydan yarım saat sonra Arda B.’nin eşi Damla Sevim B. de kimliği belirsiz iki kadın tarafından Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak’taki evinin önünde bacağından bıçaklandı.

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Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Damla Sevim B., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Damla Sevim B.’yi bıçaklayan 2 kimliği belirsiz kadının ise kayıplara karıştığı öğrenildi.

Polis ekipleri yaşanan her iki olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (İHA)

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