HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kocaeli'de korkunç olay! Önce eşini vurdu, sonra intihar girişiminde bulundu

Kocaeli'de korkunç olay! Önce eşini vurdu, sonra intihar girişiminde bulundu

27.05.2023 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşini tabancayla ağır yaralayan emekli astsubay intihar girişiminde bulundu. Silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan çift hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'de korkunç olay! Önce eşini vurdu, sonra intihar girişiminde bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 67 yaşındaki emekli astsubay Mevlüt Taşkın, tartıştığı eşi 65 yaşındaki Nimet Taşkın'ı tabancayla ağır yaralayıp, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan çift tedaviye alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Emekli astsubay Mevlüt Taşkın, bilinmeyen nedenle eşi Nimet Taşkın ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında tabancasını alan Mevlüt Taşkın, eşini vurduktan sonra silahı kendi başına dayayıp, ateşledi. Bu sırada evin bir odasında bulunan kızı ve 2 torunu silah seslerini duyarak salona geldi. Anne ve babasını kanlar içerisinde gören genç kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

fe

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan çifti hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

gr

DÜN DE TARTIŞMIŞLAR

Öte yandan çiftin dün akşam da tartıştığı, iddiaya göre, Mevlüt Taşkın'ın olaydan yaklaşık 1 saat önce kahvehanede oyun oynadığı ve eve gittikten sonra olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da düğün konvoyu kavgası!Ankara'da düğün konvoyu kavgası!
İddialar gündem olmuştu! Eski Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama geldiİddialar gündem olmuştu! Eski Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi
Haziran için plan yapanları şaşırttı 'Çok öyle olacak gibi görünmüyor'Haziran için plan yapanları şaşırttı 'Çok öyle olacak gibi görünmüyor'
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar

En Çok Okunan Haberler

Dolar ve altın fiyatlarında ‘Pazartesi sendromu’

Dolar ve altın fiyatlarında ‘Pazartesi sendromu’

Sinan Oğan'dan dikkat çeken sözler! 'MHP'nin, sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de...'

Sinan Oğan'dan dikkat çeken sözler! 'MHP'nin, sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de...'

Pantolonun üzerine iç çamaşırı giydi, olay oldu! 'Çocuk bezi sandım'

Pantolonun üzerine iç çamaşırı giydi, olay oldu! 'Çocuk bezi sandım'

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında ilginç anlar! Kürsüye geldi derdini böyle anlattı

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında ilginç anlar! Kürsüye geldi derdini böyle anlattı

Özdağ'dan Taksim'deki o görüntülere tepki

Özdağ'dan Taksim'deki o görüntülere tepki

Anne ve iki çocuğu balkondan düşerek hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğu balkondan düşerek hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.