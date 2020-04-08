HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli'de korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Kocaeli'de korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 16:09 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Feyzullah Ç.(47) tartıştığı oğlu Cem Ç. (22) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Kocaeli'de korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Olay, öğle saatlerinde, Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1810. Sokak’ta meydana geldi. Sanayi sitesinde tamirhanesi bulunan Feyzullah Ç. ile oğlu Cem arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

PENCEREDEN KURŞUN YAĞDIRDI

Feyzullah Ç. evden çıkan Cem Ç.’nin üzerine 4’üncü kattaki evinin penceresinden tabanca ile 7 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Cem Ç., kanlar içerisinde yere yığıldı.

İNTİHAR ETTİ

Feyzullah Ç., bu kez silahı başına dayayıp, tetiği çekti.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Feyzullah Ç. ile oğlu Cem'in yaşamını yitirdikleri belirlendi.

Baba ve oğlunun cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması!İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması!
Koronavirüs neden genç ve sağlıklı insanları da öldürüyor?Koronavirüs neden genç ve sağlıklı insanları da öldürüyor?
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli cinayet intihar

En Çok Okunan Haberler

PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 5 sivil şehit

PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 5 sivil şehit

Okullar ne zaman açılacak? Flaş iddia

Okullar ne zaman açılacak? Flaş iddia

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

Müjde Ar kötü haberi verdi!

Müjde Ar kötü haberi verdi!

'2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz'

'2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz'

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Berat kandili orucu için sahur saat kaçta?

Berat kandili orucu için sahur saat kaçta?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

E-devlet girişi ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

E-devlet girişi ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması! 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İmamoğlu'na tehdit soruşturmasıyla ilgili açıklama

İmamoğlu'na tehdit soruşturması: Başsavcılık'tan açıklama

Zonguldaklılar yasak dinlemiyor!

Zonguldaklılar yasak dinlemiyor!

MİT'ten nokta operasyon! Terörist Fadıl Ekinci öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon! Terörist Fadıl Ekinci öldürüldü

Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin detayları belli oldu

Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin detayları belli oldu

İntihar etmek için falezlere çıkan adam, vazgeçmek için içki istedi

İntihar girişiminde bulunan adam vazgeçmek için içki istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.