HABER

Kocaeli’de korkutan yangın! Bir anda alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 15:38 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yağ tanklarının alev alması sonrasın çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın 13.30 sırasında Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir endüstriyel geri dönüşüm fabrikasında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre fabrika bahçesindeki atık lastik deposunda bulunan yağ tanklarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tankların kısa sürede alev alması sonucu büyüyen yangın atık kısmını sararken, durumu gören fabrika çalışanları itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın söndürüldü. Fabrikada maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı.

(İHA)

Karnı burnunda olan Ashley Graham eşine çıplak poz verdiKarnı burnunda olan Ashley Graham eşine çıplak poz verdi
Rus savaş gemisi Azov Çanakkale Boğazı’ndan geçtiRus savaş gemisi Azov Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Gönül Söyleşisi programının konuğu, Yavuz Bülent Bakiler olduGönül Söyleşisi programının konuğu, Yavuz Bülent Bakiler oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yangın Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

Aygün'ün Yavaş'la ilgili iddiaları sonrası flaş gelişme!

Aygün'ün Yavaş'la ilgili iddiaları sonrası flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'de hareketli dakikalar: Polisle çatışan şüpheli yaralı olarak ele geçirildi

Hareketli dakikalar: Polisle çatıştı, yaralı yakalandı

Son dakika! Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Rus savaş gemisi Admiral Essen, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Boğaz’dan geçti

İBB önündeki fayton protestosu devam ediyor! 'İmamoğlu görüşmesinden hak değil, rant çıktı'

'İmamoğlu görüşmesinden hak değil, rant çıktı'

TBMM'de görevli polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

TBMM'de görevli polis memurundan acı haber!

İdlib'de saldırılardan kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor

Saldırılardan kaçan Suriyelilerin sayısı 100 bine ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.