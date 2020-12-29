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  4. Kocaeli'de korkutan yangın! Mahalleli panikle sokağa döküldü

Kocaeli'de korkutan yangın! Mahalleli panikle sokağa döküldü

29.12.2020 22:37 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de korkutan yangın! Mahalleli panikle sokağa döküldü

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi 1635 Sokak üzerinde meydana geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bacasında sobadan kaynaklı yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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PANİĞE KAPILAN VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Bu sırada paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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