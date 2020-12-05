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  4. Kocaeli'de korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Kocaeli'de korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

05.12.2020 22:28 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 5 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını görerek sokağa dökülen vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi 240/2 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan beş katlı binanın depo olarak kullanılan giriş katında yangın çıktı.

Çıkan yangını gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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Yangını gören vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yangının çıktığı binanın bulunduğu sokakta toplandı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymadı. Bazı vatandaşların ise maskelerini takmadığı görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (İHA)

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