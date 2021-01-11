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  4. Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 147 kişiye para cezası

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 147 kişiye para cezası

11.01.2021 00:55 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 147 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 147 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 626 iş yeri denetlendi, 9 bin 33 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 26, sosyal mesafe kuralına uymayan 2, yasaklanan yerlerde sigara içen 11, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 108 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 109 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 693 araç kontrol edildi. (AA)

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