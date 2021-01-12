HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Kocaeli'de küçük çocuğu pencerede görenler büyük korku yaşadı

Kocaeli'de küçük çocuğu pencerede görenler büyük korku yaşadı

12.01.2021 17:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde pencereden sarkarak görenlerin korku dolu anlar yaşamasına neden olan yabancı uyruklu küçük çocuk, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından indirildi.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Molla Raşit Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. katında pencereden sarkan küçük çocuğu görerek düşmesinden korkan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, camdan sarkan çocuğa eve girmesini söyledi. Çevredeki vatandaşlardan çocuğun Suriyeli olduğu ve Türkçe bilmediğini öğrenen ekipler, eve girerek küçük çocuğu sarktığı pencereden indirdi.

EKİPLERİ GÖREN BABA KORKUYLA ÇOCUKLARINA SARILDI

Ekipler evde, pencereden sarkan çocuk ve kardeşinin yalnız olduğunu görünce, ailesine ulaşmak için çalışma başlattı. Aynı sokakta yaşayan bir Suriye vatandaşı bir kadınla konuşan ekipler, çocuklarının babasının işlerini halletmek için çocukları evde yalnız bıraktığını öğrendi. Ekiplerin araştırmaları sırasında olay yerine gelen çocukların ismi öğrenilemeyen babası, bozulan cep telefonunu tamirciye götürdüğünü söyleyerek çocuklarına sarıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ ÇOCUKLARIN ELLERİ VE YÜZLERİNİ TEMİZLEDİ

Sağlık ekipleri, daha sonra küçük çocukları ambulansa bindirerek ellerini ve yüzlerini temizledi. Küçük çocuklar daha sonra babasına teslim edildi. Polis ekipleri ismi öğrenilemeyen babayı, çocuklarını yalnız bırakmaması konusunda uyardı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
68 yıl sonra bir ilk gerçekleşecekti: İdam son anda durduruldu!68 yıl sonra bir ilk gerçekleşecekti: İdam son anda durduruldu!
TEB çağrı merkezine nasıl ulaşılır?TEB çağrı merkezine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Koronavirüs aynı hastada 18 defa mutasyona uğradı

Korona aynı hastada 18 defa mutasyona uğradı!

68 yıl sonra bir ilk gerçekleşecekti: İdam son anda durduruldu!

68 yıl sonra bir ilk gerçekleşecekti: İdam son anda durduruldu!

Çin'de infial yaratan reklam filmi kaldırıldı: 'Makyajını silerek tecavüzden kurtul'

Skandal: Makyajını silerek tecavüzden kurtul!

Hatay'da koronavirüsü yenen kişi 'Erik Dalı' oynayarak taburcu oldu

Koronavirüsü yendi, böyle kutladı

ABD'de akvaryumda bulunan yunusun takla atan kişiyi taklit etmesi güldürdü

Güldüren anlar! Binlerce kez paylaşıldı

Kadıköy’de şoke eden olay! Park halindeki kamyonetten karot makinesi böyle çalındı

Güpegündüz şoke eden olay! Her şey saniyeler içinde oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.