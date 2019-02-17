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Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 15:07 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Babalı sahilinde olumsuz hava şartları nedeniyle karaya oturan Letonya bandralı kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Geminin karaya oturduğu alandaki çalışmalar havadan görüntülendi.

Olay, 16 Ocak tarihinde gece saat 03.00 sıralarında Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Babalı Sahili Dikili mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Zonguldak Ereğli Limanı’ndan hareket edip Tuzla Limanı’na gitmek isteyen Fehn Iyra isimli kuru yük gemisi, fırtına sebebi ile sürüklenerek karaya oturdu.

Kocaeli'de bu sabah böyle görüntülendi

Babalı Sahili'ne yaklaşık 100 metre açıkta geminin karaya oturduğu bilgisini alan Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Olayın yaşandığı gün bölgeye gelen ekipler, gemide bulunan mürettebatın gemiden ayrılmak istemediği bilgisini aldı.
Ekipler, gemideki mürettebatın yardım çağrılarını kabul etmemesi üzerine sahilde geniş güvenlik önlemleri alırken, bugün sabah saatlerinde geminin kurtarılması için çalışma başlattı.
Geminin kurtarılması için yapılan ilk deneme halatın kopması ile başarısız oldu
Letonya bandralı 14 metre, genişlik, 89 metre uzunluğundaki 4 bin 448 ton yük taşıma kapasiteli geminin anlaşmalı olduğu sigorta şirketi tarafından bölgeye gönderilen römorkör, gemiyi halatla oturduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı.
Sabah saatleri 9’da Ereğli’den gelen ekipler, karaya oturan gemi ile römorkör arasına halat bağladı.
Gemiyi çekmeye çalışan ekipler, halatın kopması ile ilk denemelerinde başarısız oldular.
Ekipler tarafından geminin çekilmesi için başlatılan çalışmaların olduğu bölge havadan görüntülendi.
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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli yük gemisi

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