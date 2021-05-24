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  4. Kocaeli'de LPG tankında patlama! 5 işçi sızan gazdan etkilendi

Kocaeli'de LPG tankında patlama! 5 işçi sızan gazdan etkilendi

24.05.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sanayi gaz üreten bir fabrikanın bahçesinde bulunan LPG tankında patlama meydana geldi. Yangına müdahale eden 5 işçi sızan gazdan etkilendi.

Kocaeli'de LPG tankında patlama! 5 işçi sızan gazdan etkilendi

Olay saat 18.30 sıralarında Balçık Mahallesi’nde bulunan sanayi gaz üreten bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi.

LPG TANKINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Amonyak tanklarının depolandığı alanda bulunan bir LPG tankında patlama meydana geldi. patlamanın ardından çıkan yangına işçiler müdahale etti. 5 işçi tanktan sızan gazdan etkilendi. Diğer işçiler durumu 112 Acil ve itfaiyeye bildirdi.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tanktaki yangını söndürdü. Sağlık ekipleri sızan gazdan etkilenen 5 işçiyi hastaneye götürdü. İşçiler tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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patlama Kocaeli

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