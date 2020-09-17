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Kocaeli'de mahallelinin yılan ve akrep korkusu! Yetkililerden yardım istediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 10:25 | Son Güncelleme

Kocaeli Darıca'da evlerine giren yılan ve akrepler nedeniyle korku içerisinde yaşayan vatandaşlar, hayvanların barındığı ot ve çalıların olduğu alanın temizlenerek ilaçlama yapılmasını istedi.

Kocaeli'de mahallelinin yılan ve akrep korkusu! Yetkililerden yardım istediler

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Abdi İpekçi Mahallesi Ayazma Caddesi üzerindeki evlerde oturan vatandaşlar, yılan, akrep ve fareler nedeniyle korku içerisinde yaşıyor. Mahalleli, evlerine giren akrep, yılan ve fareler nedeniyle zor anlar yaşarken, zaman zaman itfaiyeden de yardım istiyor. Vatandaşlar, hayvanların barındığı evlerinin çevresindeki ot ve çalıların olduğu alanın temizlenmesini ve ilaçlama yapılmasını, bunun da sürekli hale getirilmesini istedi.

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'BİZ İLGİ İSTİYORUZ'

Tedirgin olduklarını belirten Kezban Akbulut, "Dün gece de yine bir akrep yakaladık. Eğer görmeseydik belki de uykudaki çocuklarımızı sokacaktı" dedi.

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Sevda Pelek otların biçilmesini, ilaçlama yapılmasını isteyerek, "Artık bıktık, bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Arkadaşımın evine 3 tane yılan girdi, itfaiye gelip çıkardı. Biz ilgi istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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