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  4. Kocaeli'de matbaada 1 milyon 352 bin sahte dolar basan 6 kişi tutuklandı

Kocaeli'de matbaada 1 milyon 352 bin sahte dolar basan 6 kişi tutuklandı

22.11.2020 20:56 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de matbaada 1 milyon 352 bin sahte dolar basan 6 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, sahte 1 milyon 352 bin ABD dolarını piyasaya sürmeye çalışan 2 Rus, 1 Sırp, 1 Ermeni ve 2 Türk, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 1’i kadın 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ilçesinde bir depoda kurdukları matbaada sahte ABD doları basan kişileri takibe aldı.

1 MİLYON 352 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Çarşamba günü matbaaya düzenlenen baskında, sahte 100 dolarlardan oluşan 1 milyon 352 bin dolar ele geçirilirken, sahte para basımında kullanılan matbaa, yazıcı ve bilgisayarlara da el konuldu.

Operasyonda, 2 Rus, 1 Sırp, 1 Ermeni ve 2 Türk gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen 1’i kadın 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

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