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  4. Kocaeli'de matematik öğretmeninin sır ölümü! 5. kattaki evinden boş havuza düştü

Kocaeli'de matematik öğretmeninin sır ölümü! 5. kattaki evinden boş havuza düştü

11.01.2023 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan feci olayda, matematik öğretmeni Faruk Akay, 5'inci kattaki evinin balkonundan boş havuza düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki Akay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis sır dolu ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'de matematik öğretmeninin sır ölümü! 5. kattaki evinden boş havuza düştü

Kocaeli'deki olay akşam saatlerinde Körfez Hacıosman Mahallesi Nihat Atlı Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

BAHÇEDEKİ BOŞ HAVUZA DÜŞTÜ

Binanın 5'inci katındaki evinin balkonunda bulunan Körfez Atatürk Anadolu Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Faruk Akay, henüz bilinmeyen sebeple bahçedeki boş havuza düştü.

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POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Apartmanda yaşayan bir kişinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi öğretmeni Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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Ağır yaralanan öğretmen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarıldı.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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