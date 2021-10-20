Kocaeli'de metro inşaatında dinamit patladı, ortalık savaş alanına döndü

Olay, Darıca ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 13.00 sıralarında meydana geldi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, bölgede devam eden inşaatın kazısı sırasında dinamit patlatıldı. Patlamanın etkisiyle kaya parçaları yoldan geçen araçların üzerine düştü. Parçaların isabet ettiği 1 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan patlama anı ise amatör kameralar tarafından anbean görüntülendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

(İHA)

