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Kocaeli'de mide bulandıran tacize beraat! Mağdur çocuk: Eşofmanımı indirerek özel bölgelerimi elledi

24.05.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de meydana gelen mide bulandıran olayda kızının arkadaşı 9. sınıf öğrencisi S.N.R.'ye tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Ö.K. delil yetersizliği sebebiyle beraat etti. Küçük kız ifadesinde, ''Bana sürekli fiziğimin çok güzel olduğunu söyleyerek, dar kıyafetler giymemi istiyordu. Bir gün arkadaşım S.K. ile evlerinde yatıyorduk. Beni mutfağa çağırarak tacizde bulundu, eşofmanımı indirerek özel bölgelerimi elledi" demişti.

Kocaeli'de mide bulandıran tacize beraat! Mağdur çocuk: Eşofmanımı indirerek özel bölgelerimi elledi

Kocaeli'de yaşayan 9. sınıf öğrencisi S.N.R., arkadaşı S.K.'nın babası Ö.K. tarafından cinsel tacize maruz bırakıldığını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu. Genç kızın şikayeti üzerine şüpheli hakkında "zincirleme şekilde cinsel taciz" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan dava açıldı.

''DAR GİYMEMİ İSTİYORDU''

Mağdur duruşmadaki ilk ifadesinde "Sanık Ö.K., bana sürekli fiziğimin çok güzel olduğunu söyleyerek, dar kıyafetler giymemi istiyordu. Bir gün arkadaşım S.K. ile evlerinde yatıyorduk. Beni mutfağa çağırarak tacizde bulundu, eşofmanımı indirerek özel bölgelerimi elledi" demişti.

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BERAAT ETTİ

Sanığın Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuksuz sanık Ö.K. ve mağdur S.N.R.’nin annesi katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, delil yetersizliği sebebiyle sanığın beraatine karar verdi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli taciz
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