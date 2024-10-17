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Kocaeli'de okulu tatil ettiren panik: Herkes apar topar tahliye edildi, 3 kişi hastanelik oldu!

17.10.2024 15:43
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Kocaeli'de bir ortaokulda panik dolu anlar yaşandı. Laboratuvara götürülmek istenen cıva tüpü yere düşüp kırılınca okuldaki herkes apar topar tahliye edildi. Bir öğrenci ve iki okul çalışanı hastaneye kaldırıldı. Okul tatil edildi.

Kocaeli'de okulu tatil ettiren panik: Herkes apar topar tahliye edildi, 3 kişi hastanelik oldu!

Okulda cıva tüpü kırıldı, 3 kişi hastanelik oldu! Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki olayı duyar duymaz veliler okula geldi.

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LABORATUVARA GÖTÜRÜLÜRKEN YERE DÜŞTÜ

Olay, Karamürsel Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deney için kullanılması planlanan cıva tüpü, laboratuvara götürüldüğü sırada kutudan yere düşerek kırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, öğretmenler ve çalışan görevliler hemen okuldan tahliye edildi.

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ÜÇ KİŞİ HASTANELİK OLDU, OKUL TATİL EDİLDİ

Bir öğrenci ve iki okul çalışanı, tedbir amaçlı Gölcük Necati Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrenci ve çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yerdeki parçalar ekipler tarafından temizlendi. Okul ise tatil edildi.

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DUYAR DUYMAZ OKULA GELDİLER

Haberi alır almaz okula gelen Fazlı Soytürk, "Okulda cıva dökülmüş. Torunum bu okulda okuyor. Haberi alınca buraya geldik. Ambulansla hastaneye götürülenler oldu" dedi.

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Sesler üzerine okula gelen Adnan Altıparmak ise "Okula itfaiye araçlarının geldiğini seslerinden anladık. Öğrendiğimize göre, laboratuvarda öğrencilerin ve öğretmenlerin deneyi sırasında cıva dökülmüş. İtfaiye ekiplerimiz gerekli tedbirleri alarak, öğrencileri tahliye etti" diye konuştu.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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