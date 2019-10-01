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Kocaeli'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 00:49 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde erkek cesedi bulundu.

Kocaeli'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu!

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Denizli Mahallesi’nde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi.

Denizli Göleti’nin yanında bulunan ağaçlık alanda yürüyen bir vatandaş yerde silahla vurulmuş halde cesetle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin Sultan K. isimli şahsa ait olduğu, Sultan K.’nin bir araçla bölgeye geldiği ve yanında getirdiği pompalı tüfek ile intihar ettiğini belirledi.

Sultan K.’nin cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gebze Mezarlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze ceset

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