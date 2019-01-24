Kocaeli'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Alınan bilgiye göre, Yusuf Aksoy idaresindeki otomobil, TEM Otoyolu Ankara istikameti Şekerpınar mevkisinde kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli TEM’de bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan iki vatandaş yoğun uğraşlar sonucu kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kurtarılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, 05.00 saatlerinde, Kocaeli TEM otoyolu Şekerpınar yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Aksoy yönetimindeki 34 KH 0421 plakalı otomobil yol üzerinde seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan refüje ok gibi saplandı.

Kaza sonrası sürücü Yusuf Aksoy ve Tanju Erdoğan otomobil içerisinde sıkıştı. Çevrede ki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

OTOMOBİLE SIKIŞAN VATANDAŞLAR YOĞUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDI Olay yerine gelen ekipler sıkışan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu otomobil içerisinde sıkışan Aksoy ve Erdoğan kurtarıldı.

KORKU DOLU BAKIYORDU Kurtarma çalışmaları sırasında Tanju Erdoğan’a bağlanan serumu tutan bir vatandaşın korku dolu bakışları dikkat çekti.