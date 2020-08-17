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  4. Kocaeli'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu

Kocaeli'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu

İLGİNÇ HABERLER  | 17.08.2020 16:09 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dönüş için manevra yapan otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi’nde meydana geldi.

Sedat C. isimli motosiklet sürücüsü caddede seyir halindeyken karşı yönden gelerek ara sokağa girmek isteyen otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Sedat C.’yi gören çevredekiler durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Sedat C., sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin caddede seyir halindeyken, karşı yönden gelerek sokağa girmeye çalışan otomobile çarptığı, bu esnada sürücünün acı içinde yere yığıldığı görülüyor. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü ise hemen aracından inerek motosiklet sürücüsünün yardımına koşuyor.

(İHA)

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