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Kocaeli'de otostopçu gasp çetesi çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2020 14:30 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otostop yaparak sürücülere tuzak kurup gasp yapan 2'si kadın, 4 şüpheli, polisin takibi sonucu gözaltına alındı.

Kocaeli'de otostopçu gasp çetesi çökertildi

Yenimahalle Otoban bağlantı yolunda 17 Temmuz günü otostop yapan kadını gören S.A. yol kenarında durup onu aracına aldı. Sohbet ettikleri sırada şoför kapısını aniden açan başka bir kadın, S.A.'nın boğazına bıçak dayayarak cebindeki 6 bin 400 TL'yi gasbedip kaçtı. S.A polise gidip parasının gasp edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Yine aynı yol üzerinde 23 Temmuz günü Y. G. adlı sürücü yolda seyir halindeyken otostop yapan kadını görünce durup aldı. Birkaç kilometre gittikten sonra kadını indiren Y.G. cebinde bulunan bin 200 TL'nin olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

Polis, Otoban Bağlantı Yolu üzerinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamaraları detaylı olarak inceleme altına aldı. Polis her iki olayı da hafif ticari araçla gelen şüphelilerin gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin kullandığı aracın otobanın Ankara istikameti Körfez mevkiinde bulunan Tem 76 isimli dinlenme tesisinde park halinde olduğu belirlendi. Polis ekipleri araca binmek üzere olan hırsızlık ve yağma suçlarından 11 suç kaydı bulunan E.Z. (25), hırsızlık ve yankesicilik suçundan 10 kaydı bulunan M.Y (19) adlı kadınlar ile hırsızlık suçundan 7 kaydı bulunan H.Y (32), hırsızlıktan 2 suç kaydı bulunan E.Z (27) gözaltına alındı.

DHA

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