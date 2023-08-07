Kocaeli’de patlama mı oldu? Kocaeli Derince Limanı yakınlarındaki patlamada ölü veya yaralı var mı? Gölcük’ten de hissedildi

Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde patlama gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre patlama Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda meydana geldi. Kocaeli'de Derince Limanı yakınlarındaki patlamaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte Kocaeli'deki patlamaya dair son dakika gelişmeleri...

KOCAELİ'DE PATLAMA MI OLDU?

Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde bugün saat 14.40 sıralarında patlama sesi duyuldu.

PATLAMA GÖLCÜKTEN DE HİSSEDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

Patlama Gölcük’ten de hissedildi.

KOCAELİ DERİNCE YAKININDAKİ PATLAMADA ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildiği aktarılırken can kaybı ya da yaralı konusunda henüz açıklamada bulunulmadı.

Öte yandan patlama sesinin Körfez'in birçok kesiminden duyulduğu aktarıldı.





