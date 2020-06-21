HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli’de 'pes' dedirten görüntüler! 100 genç yol ortasında dans etti

Kocaeli’de 'pes' dedirten görüntüler! 100 genç yol ortasında dans etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 13:20 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde araçları ile yolu kapatan yaklaşık 100 genç, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp yol ortasında dip dibe dans etti. Koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkartılan o anlar ise duruma tepki gösteren vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi İzmit Körfezi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde yaklaşık yüz kişiden oluşan bir grup araçlarla sahile gelip, yolu kapatarak araçlarından indi. Gençler müzik eşliğinde trafiğe kapattıkları yolda sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak dans etti. Dakikalarca yol ortasında dans eden şahısların ise maske takma zorunluluğuna uymadıkları gözlendi.

Korona virüsün yayılmasına davetiye çıkartan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Şahısların daha sonra araçları ile bölgeden uzaklaştıkları öğrenildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatiliEbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatili
Gaziantep’te Organize İşler filmini aratmayan dolandırıcılıkGaziantep’te Organize İşler filmini aratmayan dolandırıcılık
2020 Babalar Günü ne zaman?2020 Babalar Günü ne zaman?
1/

En Çok Okunan Haberler

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

MAK anket sonuçlarını açıkladı! İşte dikkat çeken sonuçlar

MAK anket sonuçlarını açıkladı! İşte dikkat çeken sonuçlar

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Selülit ve kilo haberlerine bikinili yanıt!

Selülit ve kilo haberlerine bikinili yanıt!

81 ilde yarın başlıyor! İşte maske takmamanın cezası

81 ilde yarın başlıyor! İşte maske takmamanın cezası

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Acı haber! 1 asker şehit: Baba ocağına ateş düştü

Acı haber! 1 asker şehit: Baba ocağına ateş düştü

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! Fırçası elektrik tellerine değen boyacı, akıma kapılarak öldü

Fırçası elektrik tellerine değen boyacı, akıma kapılarak öldü

Muş’ta 'çekirge' istilası endişeye yol açtı

Endişe yaratan görüntü! Sürü halinde geldiler

ABD'den tarifeli uçuşların ilk yolcuları geldi

İki buçuk ay sonra bir ilk! İstanbul'a geldiler

Gaziantep’te Organize İşler filmini aratmayan dolandırıcılık

Gaziantep’te Organize İşler filmini aratmayan dolandırıcılık

Bursa'da dehşet anları! Binanın üstüne yıldırım düştü

Binanın üstüne yıldırım düştü

Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı

Sebebi 'pes' dedirtti! Postacının kulağını ısırarak kopardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.