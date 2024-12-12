Kocaeli'de sağanak yağış soğuk hava etkisiyle kara döndü! 1600 rakımlı dağ adeta beyaza büründü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İstanbul’a 120 kilometre mesafedeki Kartepe bölgesinde etkili olan kar, 1600 rakımlı zirveyi beyaz örtüyle kapladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Meteoroloji verilerine göre, Kartepe’de hava sıcaklıkları 0°C civarına düşerken, kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Belediye ekipleri, yollarda güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla kar küreme araçları ve tuzlama makineleriyle yoğun bir şekilde çalışıyor.

MARMARA'NIN BATISINDA AYNI MANZARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarının ardından Düzce genelinde sağanak yağış etkisini gösterirken, yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili olmaya başladı. Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda da yoğun kar yağışı başladı. Bakacak, Karanlıkdere ve Polisevi bölgelerinde şiddetini arttıran kar yağışı olumsuz durumlar oluşturmaması içinde Karayolları ekipleri yola çıktı. Yolda tuzlama çalışması yapan ekipler, Bolu Dağı’nın kapanmaması için yoğun mücadele verirken, Trafik Polisi ekipleri de sürücülere dikkatli gitmeleri için uyarılarda bulunuyor. Yoğun kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Sakarya genelinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hendek ilçesinde yer alan ve şehrin bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda etkili olan kar yağışı sonrasında bazı bölgeler kısmen beyaza büründü.

ÖTE YANDAN METEOROLOJİNİN BUGÜNE AİT HAVA DURUMU TAHMİNLERİ ŞU ŞEKİLDE OLDU:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas ve Çankırı'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

(DHA)