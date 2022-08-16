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  4. Kocaeli'de şaşırtan manzara! 5 metrekarelik alana yağmur yağdığını görenler telefonlarına sarıldı

Kocaeli'de şaşırtan manzara! 5 metrekarelik alana yağmur yağdığını görenler telefonlarına sarıldı

16.08.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde küçük bir alana yağan yağmur görenleri hayrete düşürdü. İlk başta olanlara inanamayan vatandaşlar, sonrasında ise hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlginç olay, İzmit ilçesi yürüyüş yolu üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 5 metrekarelik alana düşen suyun, vatandaşlar ilk olarak binadan geldiğini düşündü. Ancak yapılan kontrollerde binadan kaynaklanmadığı belirlendi. Tek bir buluttan yere düşen yağmur taneleri karşısında şaşkına dönenler, hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmadı.

"KİMSE İNANMIYOR"

Bölgede bir restoranda çalışan Kadir Gözen, “Yaklaşık 3 saattir tek buluttan yağmur yağıyor. Biz de şaşkınız. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Yoldan geçenler durup fotoğraf, video çekiyor. Onlar da duruma şaşkın, kimse inanmıyor. İlk başta boru patladı sandık.” dedi.

"BİNANIN SUYUNU KESTİK, YİNE DE KESİLMEDİ"

Yürüyüş yolunda işyeri bulunan Caner Gündoğdu ise “2-3 saattir yağan bir yağmur var. İlk başta boru patlaması ihtimaline karşı, güvenlik arkadaşlar binanın suyunu kesti. Ancak yağmur kesilmedi. Gelen herkes kameraya çekti. Yağmur sürekli bu bölgede gezip duruyor. İlk defa karşılaştık bununla ne zaman duracak bilmiyoruz, izliyoruz” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Kocaeli
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