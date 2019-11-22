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Kocaeli'de şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 09:30 | Son Güncelleme

Kocaeli’de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine seyretmesi nedeni ile erik ağaçları Sonbahar’da meyve ile doldu. Hayatlarında ilk kez sonbaharda ağaçların meyve verdiğini gören çiftçi önce şaşırdı sonra Sonbahar’da erik yemenin tadını çıkardı.

Mevsim yağışlarının uzun süredir düşmediği, sıcaklıkların mevsim değerlerinin üzerinde seyrettiği Kocaeli’de bir yandan barajlardaki su oranları dibe vururken diğer yandan da erik ağaçlarının meyve vermesi görenleri şaşırttı.

KİMSE İNANAMADI!

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde geçtiği Kocaeli’nin İzmit ilçesine Böğürgen Mahallesi’nde tarlasına inen Saim Doğru isimli çiftçi, erik ağaçlarının meyve verdiğini görünce önce şaşırdı sonra da eriklerin tadına baktı.

Hayatında ilk kez Kasım ayında erik yetiştiğini gören Doğru, topladığı erikleri ve şaşkınlığını arkadaşları ile paylaştı. Elinde erikle gelen Doğdu’yu gören arkadaşları ise önce meyveleri buzluktan çıkarıp getirdiğini düşündü sonra gerçeği öğrenince bir süre inanmakta zorlandılar.

İnsanların kendisine inanmadığını söyleyen Doğru, uzun yıllardır çiftçilik yaptığını ancak ilk kez sonbaharda erik topladığını söyledi.

'BEN HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM'

Ağaçların meyve vermesinin sebebinin ağaların sıcağa aldanmasından dolayı olabileceğini belirten Doğru, “İlk gördüğümüzde şaşırdık. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Yaz bitti diye biz fazla bahçeye gelmiyorduk. Geçen geldiğimde ağaçlarda baya bir erik vardı. Bunları toplamaya başladım. Erikleri ilk arkadaşlarıma götürdüğümde şaşırdılar. ‘Derin dondurucudan mı aldın’ diye sordular. Ben de ağaçtan topladığımı söyledim. Ben daha önceki yıllarda böyle bir şey yaşamadım. Bu ilk oluyor. Bence bu havaların kurak gitmesinden kaynaklanıyor. Şu anda kuş mevsimine girmiş olmamıza rağmen 24 dereceye kadar sıcaklık oluyor. Tarlaya geldiğimizde bol bol eriklerden yemeye başladık. Sonbaharda erik görmek bizi mutlu etti” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli erik kasım ayı sonbahar

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