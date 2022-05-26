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Kocaeli'de sevgilisini öldüren katilden mide bulandıran sözler: Küsünce kardeşime gidiyor, ilişkiye giriyordu

26.05.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren Halim E.'nin duruşması görülürken, mahkemede söylediği sözler mide bulandırdı. Sanık Halim E., ''2017 yılının sonundan bu yana Hacer’le duygusal birliktelik yaşıyorduk. Benimle her küstüğünde kardeşim de dahil olmak üzere ayrı ayrı 3 kişiyle kaçıyordu. Hacer F.Y. isimli kişinin yanına gittiğinde uyuşturucu kullanıyordu, kardeşim K.E. ile de cinsel birliktelik yaşadığını söylüyordu'' şeklinde konuştu.

Kocaeli'de sevgilisini öldüren katilden mide bulandıran sözler: Küsünce kardeşime gidiyor, ilişkiye giriyordu

Olay, 15 Şubat 2021 tarihinde Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan toplu konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacer Çetin (36), 5 yıldır birlikte yaşadığı ve ayrılmak istediği Halim E. ile yaşadıkları eve geldi. Sakarya’dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük’teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Çetin ile Halim E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Halim E., apartman koridorunda Hacer Çetin’e 4-5 el ateş ederek öldürdü ve kendini eve kilitledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonrasında Hali E.’yi teslim olması için ikna etmeyi başardı. Silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim olan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halim E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"HACER BENİMLE HER KÜSTÜĞÜNDE KARDEŞİMDE DAHİL OLMAK ÜZERE AYRI AYRI 3 KİŞİYLE KAÇIYORDU"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Halim E. ve taraf avukatları katıldı. Savunma yapan sanık Halim E., “Biz 2017 yılının sonundan bu yana Hacer’le duygusal birliktelik yaşıyorduk. Kendisiyle 5 yıl dini nikahlı birlikteliğimiz oldu. Benimle her küstüğünde kardeşim de dahil olmak üzere ayrı ayrı 3 kişiyle kaçıyordu. Hacer F.Y. isimli kişinin yanına gittiğinde uyuşturucu kullanıyordu, kardeşim K.E. ile de cinsel birliktelik yaşadığını söylüyordu. Ben bunu Hacer’in ablasına dile getirdiğimde ‘Seni kıskandırmaya çalışıyor’ diyordu” dedi.

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MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık Halim E.'nin Hacer Çetin'i "Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca olay günü sanığın Canan Y.’ye karşı 'Silahla tehdit, basit yaralama' suçunu işlediği, Çağlar Y. ve Uğur Y.’ye karşı ise 'Silahla tehdit, hakaret ve silahla yaralamaya teşebbüs' suçunu işlediği, ruhsatsız tabanca kullandığı anlaşılmakla bu suçlardan da cezalandırılması istendi. Avukatların süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.

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(İHA)


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