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Kocaeli'de skandal! Özel hastanenin önünde can çekişti, yardım edilmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 12:19 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir özel hastane önünde fenalaşarak yere yığılan vatandaş dakikalarca can çekişti. Hastanenin kapısının önündeki olaya doktorların, personelin hiç bir müdahalede bulunmaması büyük tepki çekti. 112 ekiplerinin müdahale ettiği vatandaş hayatını kaybetti.

Kocaeli'de skandal! Özel hastanenin önünde can çekişti, yardım edilmedi

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde bulunan Özel Merkez Hastanesinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sebahattin Duru (60) isimli vatandaş, fenalaşarak bir anda yere yığıldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen Duru’nun yardımına koştu. Duru’nun fenalaştığını gören vatandaşlar hastane personeline bağırarak yardım istedi.

HASTANE PERSONELİ YARDIM ETMEDİ

Hastane personeli ise Duru’nun hastanede olmadığı için müdahale edemeyeceklerini söyledi. Vatandaşlar daha sonra cep telefonları ile bir yandan o anları görüntülerken, diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Duru kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duru’nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.

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Olayla ilgili Duru’nun yakınlarının suç duyurusunda bulunacağı öğrenilirken, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi incelemelerinde Duru’nun kalp krizi sebebiyle ile hayatını kaybettiği belirlendi.

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(İHA)

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