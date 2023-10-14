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Kocaeli'de taksici cinayeti! Aracının içinde defalarca ateş edilerek öldürüldü

14.10.2023 20:47 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı. Taksi şoförü Murat Karaca (45), aracına binen bir kişi tarafından darbedilip, ardından tabancayla defalarca ateş edilerek öldürüldü.

Kocaeli'de taksici cinayeti! Aracının içinde defalarca ateş edilerek öldürüldü

Olay, saat 18.00 sıralarında Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Taksi sürücüsü Murat Karaca'nın aracına binen kimliği henüz belirsiz kişi, darbettiği taksiciye tabancayla 6 el ateş etti.

TAKSİNİN İÇİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Şüpheli olay yerinden koşarak kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşlar, taksi sürücüsü Karaca'yı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Murat Karaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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3 çocuk babası Karaca'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)


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cinayet Kocaeli taksi

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