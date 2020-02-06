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Kocaeli’de tarihi tren garı alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 00:59 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde tarihi tren garı binasında yangın çıktı. Çıkan yangında tarihi bina alev alev yanarak büyük hasar gördü.

Kocaeli’de tarihi tren garı alev alev yandı

Yangın, 22.10 sıralarında Dilovası Diliskelesi Mahallesi’nde bulunan tarihi tren garında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diliskelesi Mahallesi’nde bulunan ve 1950 yılında inşa edilen tren garında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek boş olan ve kullanılmayan binanın tümünü saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerin alev alev yanan tarihi binaya müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı.

Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük oranda yanan tarihi bina kullanılamaz hale gelirken yangın hakkında inceleme başlatıldı.

Kocaeli’de tarihi tren garı alev alev yandı

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Dilovası yangın

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