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  4. Kocaeli'de tartıştığı kişiler tarafından evinin önünde böyle vuruldu

Kocaeli'de tartıştığı kişiler tarafından evinin önünde böyle vuruldu

İLGİNÇ HABERLER  | 08.06.2020 09:21 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir vatandaşın evinin önünde tartıştığı şahıslar tarafından silahla yaralanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yassıbağ Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, E.A. ve D.A. isimli 2 şahıs aralarında para nedeni ile anlaşmazlık olan Ü.T.’ isimli vatandaşın evinin önüne giderek ateş açtı. Silah seslerini duyan Ü.T. dışarı çıkarak şahıslarla tartışamaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında Ü.T. E.A. isimli şahsı iteleyerek yere düşürdü. Yerden kalkan E.A. ile D.A., tabanca ile Ü.T.’ye ateş etmeye başladı. Kurşunlar karnına ve bacağına isabet eden Ü.T. yaralandı. Bu sırada evde bulunan bir kişi de şahıslara müdahale etmeye çalıştı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Evde bulunan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ü.T. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. E.A. ile D.A. isimli şüpheliler ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olay anında şahıslar arasında tartışma çıktığı görülüyor. Ü.T.'nin yere düşürdüğü şahıs kalkarak silahla ateş ediyor. Ü.T. ise kendisine ateş eden şahıslardan koşarak uzaklaşmaya çalışıyor. Bu sırada evden çıkan bir kişi de şahıslara müdahale etmeye çalışıyor.

(İHA)

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