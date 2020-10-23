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Kocaeli'de tepki çeken olay! Köpeği ezip, yoluna devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 11:15 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, cip sürücüsünün sokaktaki köpeği ezip yoluna devam etmesine mahalleli tepki gösterdi.

Kocaeli'de tepki çeken olay! Köpeği ezip, yoluna devam etti

Olay geçen hafta, Gölcük Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa giren cipin sürücüsü, yolda bulunan köpeğin üzerinden geçip gitti. Cipin köpeğin ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin ölmesinin ardından sahibi N.K. şikayette bulundu. Cip sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

'EZİP GEÇTİ, HİÇ DURMADI'

Köpeğin vicdansızca öldürüldüğünü söyleyen mahalle bakkalı Osman Sarı, "Biz dükkanda otururken köpek sokaktaydı. Bir cip köşeyi döndüğü anda köpek yoldan kaçmadı ve cip sürücüsü ezip geçti. Hiç durmadı. Biz daha sonra fark ettik köpeğin öldüğünü. Daha sonra da köpeğin sahibi gelip aldı. Bu vicdansızlık ve kimin bu olayı yaptığını henüz bilmiyoruz. Bildiğiniz cani bu ve durmadan gidiyor. Durup bir bakması gerekirdi" dedi.

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'MAHALLE SAKİNLERİ OLARAK ÜZÜLDÜK'

Yaşanan olaya mahalle sakinleri olarak üzüldüklerini söyleyen Ömer Özcan, "Bir tane cip hayvanın üzerinden geçip gitmiş. Hiç dönüp bile bakmamış ve kaçıp gitmiş. İnsanların hayvanlara karşı daha da duyarlı olması lazım. Köpek sahipliydi. Mahalle sakinleri olarak üzüldük." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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