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Kocaeli'de trafik kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

27.06.2023 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de belediye otobüsüyle çarpışan otomobilde 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de trafik kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Arif Ş. idaresindeki otomobil, D-605 kara yolu Çayırköy mevkisinde duraktan yolcu alan D.K. yönetimindeki belediye otobüsüyle çarpıştı.

Yol kenarına savrulan otomobilde aynı aileden Nehir (10), Meliha (55) ve Rabia Ş. (22) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Arif Ş. ile Azmi ve Mustafa Efe Ş. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle İzmit-Kandıra yolunda trafik akışı bir müddet kontrollü sağlandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli İzmit

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