HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kocaeli'de üvey babasının cinsel istismarına uğradığını söylemişti! Şoke eden sözler: 15 yaşındaydım...

Kocaeli'de üvey babasının cinsel istismarına uğradığını söylemişti! Şoke eden sözler: 15 yaşındaydım...

03.02.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 2019 yılında üvey babasının cinsel istismarına uğradığını söyleyen 15 yaşındaki S.İ., görülen duruşmada şikayetinden vazgeçti ve iddiaları yalanladı. Şikayetinden vazgeçtiğini söyleyen mağdur S.İ., "Ben annemlerle kalıyordum ve aramızda anlaşmazlıklar oluyordu. Annemden şiddet gördüm ve bu sebeple 2019 yılında evden kaçarak kız arkadaşımın evine kalmaya gittim. eve gidersem beni döver mi diye tereddüt ettim. Bu yüzden böyle bir yalan söyledim'' açıklamasında bulundu.

Kocaeli'de üvey babasının cinsel istismarına uğradığını söylemişti! Şoke eden sözler: 15 yaşındaydım...

Olay, 2019 tarihinde Kocaeli'de meydana geldi. İddialara göre, üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığını ileri süren 15 yaşındaki S.İ., polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine üvey baba T.İ.’nin (65) ifadesine başvuruldu. T.İ., polis merkezindeki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

''BANA KIZGIN OLDUĞU İÇİN İFTİRA ATITOR''

Hakkında "cinsel istismar" suçundan dava açılan T.İ.'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuksuz sanık T.İ. ve S.İ.’nin annesi S.İ. katılırken, şuan 18 yaşında olan genç kız S.İ. ise AGO’dan (Adli Görüşme Odaları) duruşmaya katıldı. Savunma yapan T.İ., "S.İ. benim üvey kızımdır. Henüz kendisi 2 yaşlarındayken annesi ile evlendim. O zamandan beri bizim yanımızda kalır. Henüz 14 yaşlarındayken 7-8 kere evden kaçtığı için onu yurda verdim ve oradan da kaçtı. Kendisinin okuldan kaçtığını da biliyorum. Bu olaylar sebebiyle kendisine kızdığım için bana iftira atmaktadır. Ben 65 yaşındayım böyle bir şey olmamıştır" dedi.

''EŞİMİN KIZIMA BÖYLE BİR ŞEY YAPTIĞINA İNANMIYORUM''

17 yıldır T.İ. ile evli olduğunu söyleyen anne S.İ., "Ben T.İ. ile evlendiğimde çocuklarımı yanıma almak istediğimde eşim bunu kabul etti. Eşimin kızıma böyle bir şey yaptığına inanmıyorum. Kızım S.İ.'yi okula gönderiyorduk ama kendisi okuldan kaçıyordu ve geç saatlere kadar eve gelmiyordu. Bu sebeple ben kızıma kızdım hatta tokat bile attım. Eşim de aynı şekilde kendisine kızdı. Bu kızgınlığından dolayı kızım eşime iftira atmaktadır, bunu bana itiraf bile etmiştir. Kızımın yalanını çok fazla yakaladım" diye konuştu.

Screenshot_12

''15 YAŞINDAYDIM KÜÇÜKTÜM VE YALAN SÖYLEDİM''

Şikayetinden vazgeçtiğini söyleyen mağdur S.İ., "Ben annemlerle kalıyordum ve aramızda anlaşmazlıklar oluyordu. Annemden şiddet gördüm ve bu sebeple 2019 yılında evden kaçarak kız arkadaşımın evine kalmaya gittim. Birkaç gün sonra arkadaşıma annemle kavga ettiğimizi eve gidersem beni döver mi diye tereddüt ettiğimi söyledim. Bu sebeple arkadaşımla birlikte babamla ilgili böyle bir yalan bulduk. Bu olayda 15 yaşındaydım, küçüktüm ve yalan söyledim. Anlattığım şeyler olmadı, pişmanım herkesten özür diliyorum" şeklinde konuştu.

BERAAT TALEBİ

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın beraatini talep etti. Sanık avukatı ise yazılı savunma yazmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, avukatın talebini dikkate alarak duruşmayı erteledi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gece gündüz nöbet tutuyorlar: Yatağımıza kadar gelip çalıyorlarGece gündüz nöbet tutuyorlar: Yatağımıza kadar gelip çalıyorlar
Bilim Kurulu sonrası ilaçlı tedavi için tarih verildiBilim Kurulu sonrası ilaçlı tedavi için tarih verildi
''Recep Tayyip Erdoğan ismini taşımaktan gurur duyuyorum''''Recep Tayyip Erdoğan ismini taşımaktan gurur duyuyorum''
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kocaeli taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

İlginizi Çekebilir

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Sebebi şaşırttı! Annesinin cesedini sakladı ve...

Sebebi şaşırttı! Annesinin cesedini sakladı ve...

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"

İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.