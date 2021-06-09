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Kocaeli'de vahşet! Amcasının eşini boğarak öldürdükten sonra mezarlığa gömdü

09.06.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından iki gün önce kayıp ilanı verilen 44 yaşındaki kadının, tartıştığı eşinin yeğeni tarafından boğularak öldürüldükten sonra ormanlık alana gömüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de vahşet! Amcasının eşini boğarak öldürdükten sonra mezarlığa gömdü

Edinilen bilgiye göre iki gün önce Gölcük Hisareyn’deki evine gelen H.B., dini nikahlı eşi Şengül G.’nin (44) evde olmadığını görünce bir süre eşini aradı. Uzun süren aramaların ardından eşini bulamayan H.B., polis ekiplerine giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından inceleme Başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül G.'nin son görüştüğünü belirlediği eşinin yeğeni Ömer B.’yi (32) gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Ömer B. ifadesinde amcasının eşi Şengül G. ile aralarında tartışma çıktığını, büyüyen tartışma sonrasında yengesini boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ömer B. öldürdüğü yengesinin cansız bedenini ise arabasının bagajına koyarak Yazlık mevkiinde mezarlığa yakın bir alana gömdüğünü itiraf etti.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer B., Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şengül G.’nin cansız bedeni ise gömüldüğü yerden çıkartılarak morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Kocaeli
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