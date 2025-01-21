Kocaeli'de vahşet! Taksici yol kenarında boğazı kesilmiş halde bulundu

Olay, Serdar Mahallesi Arızlı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalılık alanda yol kenarında kanlar içinde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazı kesilen erkek şahsı hastaneye kaldırdı.



Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



TAKSİ 600 METRE İLERİDE BULUNDU

Yapılan araştırmalarda ölen şahsın taksici Emre Bayram olduğu öğrenildi. Bayram'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.



Bayram'ın ticari taksisi ise cesedin bulunduğu yerin 600 metre ilerisinde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır