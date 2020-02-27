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Kocaeli'de yaşlı adamın feci ölümü! Cinsel organı, boğazı ve bilekleri...

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2020 20:15 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Derince ilçesinde İsmail U. (75), eşi ve oğlu tarafından evinde cinsel organında, boğazında ve bileklerinde kesiklerle ölü bulundu. İsmail U.'nun bir süredir cinsel organından kaynaklı sorunlar yaşadığı ve bu nedenle intihar ettiği değerlendirildi.

Kocaeli'de yaşlı adamın feci ölümü! Cinsel organı, boğazı ve bilekleri...

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Çenedağ Mahallesi'nde meydana geldi. Gün içinde İsmail U.'ya ulaşamayan eşi ve oğlu eve geldi. İsmail U.'yu kanlar içinde hareketsiz halde yatarken bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde İsmail U.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede İsmail U.'nun boğazında, bileklerinde ve cinsel organında kesikler bulunduğu tespit edildi.

OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE MORGA KALDIRILDI

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail U.'nun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

CİNSEL ORGANIYLA İLGİLİ SORUNLARI VARDI

Başlatılan soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, İsmail U.'nun bir süredir cinsel organıyla ilgili sorunları olduğu, bu nedenle tedavi gördüğü ve bunu sorun ettiği öğrenildi.

Polis, İsmail U.'nun intihar ettiğini değerlendiriyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Derince cinsel organ

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