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  4. Kocaeli'de yaşlı kadın TIR'ın altında kaldı!

Kocaeli'de yaşlı kadın TIR'ın altında kaldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 13:58 | Son Güncelleme

Kocaeli Gölcük'te yolun karşısına geçerken TIR'ın çarpması sonucu ayak bileği kopan yaşlı kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'de yaşlı kadın TIR'ın altında kaldı!

Kaza, sabah Gölcük Atatürk Bulvarı İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Müjgan E., Mustafa Ş. idaresindeki TIR'ın çarpması sonucu yaralanarak yola düştü.

TIR'ın altında kalan ayak bileği yerinden kopan kadın, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İlk müdahalesi sonrasında Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Müjgan E. tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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