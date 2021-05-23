Kocaeli'de yaşlı vatandaşları dolandıran sahte bankacılara operasyon: 19 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de telefonla aradıkları yaşlı vatandaşlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek dolandırdığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul ve Bursa’da, Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 21 Mayıs tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenilen şahısların, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor. (İHA)

