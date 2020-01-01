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  4. Kocaeli'de yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Kocaeli'de yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 15:21 | Son Güncelleme

Kocaeli Derince'de bir kadın, yılbaşı gecesi markete gitmek için dışarı çıkıp, geri döndüğü sırada evinin önünde tacize uğradı. Olay sonrası kaçan tacizci, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, yılbaşı gecesi Kocaeli’nin Derince Esentepe Mahallesi Alçiçek Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.İ. (39) isimli kadın evinin yakınındaki marketten alışveriş yaptıktan sonra eve dönerken bir şahıs tarafından takip edilmeye başlandı. E.İ. evinin bulunduğu sokakta yürürken bir anda koşarak yanına yaklaşan şahıs tarafından taciz edilmeye çalışıldı. Bir anda panikleyen E.İ. şahsa tokat attı. Bunun üzerine şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı. Evine giren E.İ. durumu eşine anlattı. Eşi ile dışarı çıkan E.İ. şahsı bulamadı.

YAKALANDI

E.İ. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şahsın yakalanması için inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kameraları incelemelerinin ardından E.İ.’yi taciz eden şahsın S.E. olduğu tespit edildi. Şahıs polis ekipleri tarafından kısa süre sonra düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli yılbaşı gecesi taciz

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Seni yılbaşı gecesi o saatte evde yatıp markete yollayan kocana selam olsun...
Bu adam dışarıda gezerse gerçekten hakimi vicdanıyla baş başa bırakalım.
24 yıldan aşağı veren adalet adalet değildir.bu şerevsizi bırakmayın ifade alıp bırakmayın
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