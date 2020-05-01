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  4. Kocaeli'de yürek yakan haber! Önce anne, sonra oğlu koronavirüse yenildi

Kocaeli'de yürek yakan haber! Önce anne, sonra oğlu koronavirüse yenildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2020 16:50 | Son Güncelleme

Kocaeli’de yaşayan bir fabrika işçisi ile annesi, koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti. Annesi 6 Nisan'da hayatını kaybeden Akay T.'nin acı haberi de 1 Mayıs İşçi Bayramı günü geldi.

Kocaeli'de yürek yakan haber! Önce anne, sonra oğlu koronavirüse yenildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir fabrikada çalışan evli 3 çocuk babası Akay T. (44), rahatsızlanınca gittiği Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca Seka Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

ANNE 6 NİSAN'DA HAYATINI KAYBETTİ

Akay T.'nin tedavisi sürdüğü sırada annesi Güler T. (69) de koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındı. Tedavi sırasında rahatsızlığı ilerleyen anne 6 Nisan günü hayatını kaybetti.

33 GÜN SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Annesini kaybettiği sırada hastanede kök hücre tedavisi gören oğlu da tedaviye olumlu yanıt vermeyerek 33 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Aynı ay içinde koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden anne ve oğlu, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ALLAG çoluk çocuğuna sabır versin inşallah
hyundai fabrikasında çalışıyor arkadaş ve Hyundai hala çalışmaya devam ediyor
allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlardilerim
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