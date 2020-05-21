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  4. Kocaeli'de yüzlerce kişi 'açık hava sineması' ile moral buldu

Kocaeli'de yüzlerce kişi 'açık hava sineması' ile moral buldu

İLGİNÇ HABERLER  | 21.05.2020 09:48 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi ile birlikte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kocaeli'nde farklı bir etkinlik düzenlendi. Ücretsiz düzenlenen organizasyonda, vatandaşlar araçlarıyla birlikte açık hava sineması etkinliğine davet edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için "açık hava sineması" etkinliği düzenlendi.

YOĞUNLUKTAN KUYRUK OLUŞTU

İzmit ilçesindeki Uluslararası Fuar Merkezi otoparkındaki etkinliğe araçlarıyla katılanlar, alanın girişinde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar dakikalarca kuyrukta bekleyerek içeri girebildi. Herkesin yerini almasının ardından başlatılan açık hava sinemasında, 87 milyon 440 bin 351 hasılatla rekor kıran Kubilay Tat'ın senaryosunu yazdığı 7. Koğuştaki Mucize filmi gösterildi.

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünde Aras Bulut İynemli yer alıyor.

PATLAMIŞ MISIR İKRAMI DA YAPILDI

Filmin sesinin kapalı devre radyo sistemiyle dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince patlamış mısır ikramında bulunuldu.
Ücretsiz etkinlikte, Kubilay Tat'ın senaryosunu yazdığı, Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur'un rol aldığı "7. Koğuştaki Mucize" filmi izlendi.
Film, 1983'te sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile 7 yaşındaki kızı Ova'nın yeniden kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın sosyal medya hesaplarından vatandaşlara müjdelediği etkinliğin farklı ilçelerde devam edeceği bildirildi.
Gösterime girecek filmlerin, vatandaşların isteği üzerine belirleneceği ve belediyenin sosyal medya hesaplarından duyurulacağı belirtildi.
İşte açık havadaki sinema gecesinden kareler...

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