Kocaeli'de yüzlerce kişi 'açık hava sineması' ile moral buldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için "açık hava sineması" etkinliği düzenlendi.

YOĞUNLUKTAN KUYRUK OLUŞTU

İzmit ilçesindeki Uluslararası Fuar Merkezi otoparkındaki etkinliğe araçlarıyla katılanlar, alanın girişinde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar dakikalarca kuyrukta bekleyerek içeri girebildi. Herkesin yerini almasının ardından başlatılan açık hava sinemasında, 87 milyon 440 bin 351 hasılatla rekor kıran Kubilay Tat'ın senaryosunu yazdığı 7. Koğuştaki Mucize filmi gösterildi.

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünde Aras Bulut İynemli yer alıyor.