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  4. Kocaeli'deki 'Antik ılıca' doğal şifa arayanların adresi oldu

Kocaeli'deki 'Antik ılıca' doğal şifa arayanların adresi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2020 09:53 | Son Güncelleme

Kocaeli'deki Yazlık Ilıcası Termal Tesisi yerli yabancı turistlerin gözdesi oldu. Bir süre önce bölgede Gölcük Belediyesi tarafından Roma dönemine dayanan tarihi kalıntılara rastlanmış ve restore edilerek hizmete sunulmuştu.

Tesis, hizmete girdiği 2013 yılından bu yana 600 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. İçinde Roma hamamının da bulunduğu termal tesiste yerli ve yabancı turistler "şifa" arıyor. Yüzlerce kilometre uzaktan gelen ziyaretçiler, özellikle cilt hastalıkları, hücre ve cilt yenileme, romatizma, sinir ile kemik rahatsızlıklarında tamamlayıcı tedavi amacıyla tesisten yararlanıyor.

'Yıllık 80 bin ziyaretçi ağırlıyoruz'

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli Müze Müdürlüğünce yapılan kazı ve saha araştırmalarında buradaki kalıntıların Roma döneminden kalma olduğunun tespit edildiğini, o dönemde de ılıcanın şifa bulmak amacıyla kullanıldığının belirlendiğini söyledi.
Sezer, Osmanlı Dönemi'nde de şifa amaçlı kullanılmaya devam edilen ılıcanın 2013'te restore edilerek modern bir görünüme kavuştuğunu ve hizmete sunulduğunu anlattı.
Sezer, yıllık 80 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladıklarını dile getirerek, şunları belirtti:
"2013 yılının mayıs ayından itibaren baktığımızda ise yaklaşık 600 bin kişi tesislerimizden yararlandı. Gölcük donanma kenti ama bir yandan da ilçemiz turizm kenti. Ilıca tesislerimiz belediyemiz tarafından işletiliyor. Değirmendere Yalı Evleri, Eriklitepe Tabiat Parkı, Kervansaray, Sultan Baba Türbesi, Saraylı'da tarihi evlerimiz ve ılıcamız var. Gölcük gezilmesi ve görülmesi gereken önemli bir yer."
Ilıca tesisinde 8 aile odası, 5 VIP oda, masaj salonları, "doktor balıklar" ve havuzlar bulunduğunu aktaran Sezer, tesise yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi gösterdiğini bildirdi.
Sezer, bölgeyle ilgili projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Yakın zamanda ilçemize yap-işlet-devret modeliyle bir otel kazandırmayı hedefliyoruz. Bu sayede burada yatılı kalacak misafirlerimizin tamamlayıcı sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak istiyoruz." dedi.
Mineralli suların bulunduğu yerlere tarihte de insanların yapılar inşa ettiğini aktaran Sezer, "Burada tonozlu bir yapı var. Sıcak ve soğuk su hamamları var. Burada yapılan sondajda daha derinde kuvvetli miktarda su çıkarıldı. Su ortalama 32 santigrat derece, birçok rahatsızlığa faydası var ancak özellikle antioksidan, hücre yenileme, cilt yenilenmelerine faydası olduğu belirlendi. Tonozlu yapının arkasında ayrıca bir pınar daha var. Buna 'göz pınarı' deniyor. Buradaki suyun göz sağlığına yararlı olduğunu bilim insanları tespit etti." diye konuştu. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Yazlık Ilıcalı Termal Tesisi turist

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