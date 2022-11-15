Kocaeli'deki binanın 5'inci katından dram çıktı! Karanlık bir odada çocuğu ile baş başa...

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, 6 kişinin yaşadığı evde kalanların olmasına rağmen hiç kimsenin dışarıya çıkmamasından şüphelenen vatandaşlar ekiplere haber verdi. İhbar üzerine Kocaeli Valiliği, Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi Zabıtası ile temizlik işleri ekipleri ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yeni Mahalle'de bulunan binan 5. katına giren ekipler dram ile karşılaştı.

ZİHİNSEL ENGELLİ VE 2 YAŞINDA ÇOCUĞU BULUNUYOR

Evde kullanılmayan eşyaların arasında güçlükle ilerleyen ekipler, karanlık odada, koltuğun üstünde genç kızı fark etti. Sorulan hiçbir soruya cevap vermeyen kızın zihinsel engelli olduğu, 2 yaşında da bir çocuğu olduğu öğrenildi. Zabıta ve Gölcük Belediyesi ekipleri, evde bulunan gereksiz eşyaları tek tek çıkardı. Ailenin Gölcük Kaymakamlığı'ndan maddi yardım, çeşitli vakıflardan yiyecek yardımı, Gölcük Belediyesi'nden ise sosyal yardım aldığı, ancak psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz hemen devreye girerek, ailenin evden alınması talimatını verdi.

TEK TEK ALINDILAR

Evde yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası H.Y. huzurevine teslim edildi. Kızı 50 yaşındaki Ü.Y. ile, 3 çocuğu ve Ü.Y.'nin torunu da devlet korumasına alındı. Olayı anlatan apartman yöneticisi Eşref Görmüş, "80 yaşındaki Alzheimer hastası teyze, kızı, 3 torunu ve torununun 2 yaşındaki kızı yaşıyordu. Teyzeyi huzur evine götürdüler. Ü.Y.’nin 2 oğlunu ve 2 yaşındaki torununu çocuk esirgeme kurumu aldı. Ü.Y. hanımın kızı zihinsel engelli. Evde çok fazla birikmiş eşya vardı ama çöp ev değildi" dedi.

(İHA)

