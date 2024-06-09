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Kocaeli'deki CHP toplantısında ortalık bir anda karıştı! CHP'li vekilin kuzeni: 'Seni vururum'

09.06.2024 18:42
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Kocaeli'deki CHP Kocaeli İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda ortalık bir anda karıştı. CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı'nın kuzeni, "Caner seni vururum" diyerek CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç'un üzerine koştu. Yıldızlı, araya giren partililer tarafından salondan çıkarılarak, sakinleştirildi.

Kocaeli'deki CHP toplantısında ortalık bir anda karıştı! CHP'li vekilin kuzeni: 'Seni vururum'

CHP Kocaeli İl Danışma Kurulu Toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Toplantının divan başkanlığını CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı yaptı. Toplantıda konuşan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, geçtiğimiz günlerde basına kapalı gerçekleştirilen CHP İzmit Danışma Kurulundaki konuşmasının çarpıtıldığını ifade ederek, "Bu mesele birkaç gündür magazinsel olarak kentimizi meşgul ediyor. 3 gün önce il başkanım beni partiye çağırdı. 'Caner bu durumu toparla' dedi. Ben bu durumu toparlamak için çıktım ancak neresinden toparlayacağımı bilmiyorum" dedi.

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"DİSİPLİN KURULUNU GÖREVE ÇAĞRIYORUM"

Arduç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz buraya eleştirilerimizi yapmaya geldik. 1 haftadır köşelerinde beni kötü çocuk ilan eden, milletvekilimizi ipeklere sarmalayan birçok yazı okudum. Sanki takım elbise için iddiaya ben girdim, sanki ben Körfez'e sahip çıkmamışım, Gebze'ye ben aday çıkarmamışım. Ben burada disiplin kurulunu göreve çağırıyorum. Bir demeç ile basına kapalı toplantı hakkında konuşan milletvekilimiz hakkında disiplin soruşturması başlatılmalı."

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CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı'nın yerel seçimler öncesinde, "CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe seçim kazanmaz" diyerek bir iş adamı arkadaşıyla takım elbise karşılığında iddiaya girdiği iddiasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Caner Arduç, "Sohbet ortamında bu iddiaya girildi. Şahitleri de burada. Bu gözler 'Sertif Bey aday olmazsa ben milletvekili olmam' diyen Nail Çiler'i de gördü. Bu gözler 'Sertif Gökçe aday olmasın' diyen Harun Özgür Yıldızlı'yı da gördü" diye konuştu.

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ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI: 'SENİ VURURUM'

Caner Arduç'un ardından CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı konuşma yapmak için sahneye çıktı. Yıldızlı'nın konuşması sonrası kuzeni Berkay Dorukhan Yıldızlı, "Caner seni vururum" diyerek Caner Arduç'un üzerine koştu. Yıldızlı, araya giren partililer tarafından salondan çıkarılarak, sakinleştirildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Kocaeli CHP
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