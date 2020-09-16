HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!

Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2020 22:59 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, orta düzeyde zeka geriliği olan 20 yaşındaki kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1'i tutuklanırken, 3 kişiye ise ev hapsi cezası verildi.

Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!

Kartepe'de orta düzeyde zeka geriliği rahatsızlığı olan M.Y., yengesine 4 kişinin cinsel saldırısına uğradığını anlattı. Ailenin şikayetçi olması üzerine, M.Y.'nin ifadesi alındı. M.Y., ilk olarak M.Y. isimli kişinin cinsel saldırısına uğradığını, fotoğraflarını çekip, bazı kişilere gönderdiğini, ailesine söylememesi için kendisini ölümle tehdit ettiğini, daha sonra ayakkabı dükkanı bulunan bir esnafın kendisine iş yerinde cinsel saldırıda bulunup, bıçakla tehdit ettiğini öne sürdü. M.Y. bu olaydan sonra soy isimlerini bilmediği 2 kişinin daha cinsel saldırısına uğradığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, M.Y.’nin ifadesi doğrultusunda E.K., H.A.B., S.Ç. ve M.Y.’yi gözaltına aldı. E.K., H.A.B., S.Ç. ve M.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.Y. tutuklanırken, 3 kişi ise ev hapsi cezasına çarptırıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı
Son isteği konvoyla karşılanmaktı, bir ilçe uğurlamaya geldiSon isteği konvoyla karşılanmaktı, bir ilçe uğurlamaya geldi
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Başsavcılıktan flaş açıklama
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Başsavcılıktan flaş açıklama
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanı!
İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanı!
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Camilerden hırsızlık yaptı! Böyle yakalandı
Camilerden hırsızlık yaptı! Böyle yakalandı
Sivas’ta 17 yaşındaki gencin feci ölümü!
17 yaşındaki gencin feci ölümü!
Son isteği konvoyla karşılanmaktı, bir ilçe uğurlamaya geldi
Son isteği konvoyla karşılanmaktı, bir ilçe uğurlamaya geldi
Bunun adı vicdansızlık! Otomobile bağladığı köpeği metrelerce sürükledi
Bunun adı vicdansızlık! Otomobile bağlayıp metrelerce sürükledi
Sultangazi'de feci kaza! Takla atan otomobil iki araca çarparak durabildi
Feci kaza! Takla atan otomobil iki araca çarparak durabildi
Erkek arkadaşına kızdı, kendini araçtan attı!
Erkek arkadaşına kızdı, kendini araçtan attı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.