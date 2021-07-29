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Kocaeli'deki yangından kurtardığı kaplumbağaya elleriyle su içirdi!

29.07.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'ndeki Körfez ilçesinde yaşanan orman yangınında itfaiye ekiplerine yardım eden Kocaeli Emniyeti Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri, yangından kurtardığı kaplumbağaya elleriyle su içirdi.

Kocaeli'deki yangından kurtardığı kaplumbağaya elleriyle su içirdi!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde öğle saatlerinde çıkan ve yaklaşık 20 dönüm arazinin zarar gördüğü yangında Kocaeli Emniyeti Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve orman ekipleri ile birlikte alevlere müdahale etti. Alevleri söndüren ekipler, yanan arazide buldukları bir kaplumbağayı da kurtardı. Bir özel harekat polisi, kurtardıkları kaplumbağaya elleri ile su içirdi.

"YİĞİTLİĞİNİ KUTLUYORUM"

Yangına müdahale eden Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerini sosyal medyada yaptığı paylaşımla tebrik eden Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, “Körfez ilçemizde meydana gelen yangını kısa sürede söndürmek için seferber olan Şanlı Polis Özel Harekatın yiğitlerini kutluyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin” dedi.

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İHA

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