HABER

Kocaeli'den acı haber: 1 işçi göçük altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 23:17 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Çayırova ilçesine kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Olay akşam saat 20.00 sıralarında Çayırova Özgürlük Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturdukları bir binada babası Mehmet Gültepe ile birlikte kanalizasyon hattı inşasında çalışan Turgay Gültepe (46), boru montajı için 9 metrelik çukura indi. Gültepe, montaj yaptığı sırada meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Gültepe’nin toprak altında kaldığını gören babası ve çalışma arkadaşları 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi.

TOPRAĞI KAZAN İŞÇİLER AYAKKABI BULUNCA KÜREKLE DEVAM ETTİLER

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve iş makineleri yönlendirildi. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmalar sonrasında 4 iş makinesi ile 10 tonluk toprak yığının bir kısmını kaldırmasıyla işçinin ayakkabısına ulaşıldı. İşçiye ait ayakkabının bulunmasıyla iş makineleri çalışmaları durdurulup küreklerle aramaya başlandı.

İŞÇİ KURTARILAMADI

Küreklerle yapılan kazı sonrasında Gültepe'nin cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınan alanda, ölen işçinin babası ve çalışma arkadaşları sinir krizi geçirdi. Gültepe'nin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılması bekleniyor.(İHA)

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
GÜNCELLEME - Kocaeli'de toprak kaymasıGÜNCELLEME - Kocaeli'de toprak kayması
Acının en tatlı hali eğlenceye dönüştüAcının en tatlı hali eğlenceye dönüştü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli işçi ölüm Kanalizasyon

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

F.Bahçe'de şoke eden görüntü! Tepki yağdı

F.Bahçe'de şoke eden görüntü! Tepki yağdı

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması!

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Hatay'dan acı haber! Traktörün çarptığı asker şehit oldu

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Genelkurmay Başkanı Org. Güler, ABD'li mevkidaşıyla 'Güvenli Bölge'yi konuştu

Genelkurmay Başkanı Org. Güler, ABD'li mevkidaşıyla 'Güvenli Bölge'yi konuştu

Bakan resmen açıkladı! Volkswagen tesisi Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı

Bakan resmen açıkladı! Wolkswagen tesisi Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.